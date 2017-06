Scottish Premiership, Celtic-St. Johnstone 1-0: vittoria da record

La Scottish Premiership riparte esattamente come ci aveva lasciati prima della lunga pausa invernale: con una vittoria del Celtic. Nel recupero della quindicesima giornata contro il St. Johnstone, la capolista ha vinto 1-0, un po' a fatica. Tutto merito di Boyata, che al 27' della ripresa è stato bravo a colpire di testa sul calcio d'angolo battuto da Armstrong.



Poco male, in ogni caso: al di là dei problemi creati dagli avversari, ci sono motivi per festeggiare: Brendan Rodgers eguaglia il record di 26 gare di imbattibilità stabilito nella stagione 1966/67 e il capitano Scott Brown ha fatto segnare la quattrocentesima presenza in maglia biancoverde.