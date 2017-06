Scottish Premiership: Celtic-Partick 1-1, Kilmarnock-Rangers 0-0

Notte senza grandi squilli in Scozia, ma con una grande sorpresa: il Celtic non vince. In casa contro il Partick Thistle i Bhoys, già campioni aritmeticamente da domenica, vengono fermati sull'1-1: merito della formazione sesta in classifica capace di rispondere nel secondo tempo con Azeez al vantaggio di Sinclair, demerito dello stesso Sinclair, che dopo minuti dopo il pari fallisce un calcio di rigore e la possibilità di segnare la doppietta personale.



Nelle altre partite da segnalare lo 0-0 tra Kilmarnock e Rangers che lascia i Gers a -12 dall'Aberdeen, stesso risultato in Motherwell-Hamilton, mentre l'unica vittoria della notte è del St. Johnstone, capace di battere 1-0 gli Hearts grazie alla rete di Shaughnessy.