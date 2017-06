Scottish Premiership, Celtic-Kilmarnock 3-1

Moussa Dembelé resta ancora fuori per quasi tutta la partita, ma il Celtic torna comunque al successo battendo 3-1 il Kilmarnock dopo il sorprendente pari nel turno infrasettimanale contro il Partick Thistle. Le scorie della festa scudetto si fanno sentire almeno in parte, perché i Bhoys sbloccano il risultato al 22' del primo tempo con una conclusione dalla distanza di Armstrong che si insacca anche grazie alla deviazione di un avversario. Poi perà la capolista fa un po' di fatica e al 65' viene raggiunta da Jones. Poi, però, ci mette poco a regalare un'altra gioia ai propri tifosi: Sinclair fa 2-1 al 71' facendosi perdonare il rigore sbagliato mercoledì, Forrest arrotonda il risultato al 76' con il 3-1. A quel punto si era rivisto in campo anche Dembelé, al rientro dopo un problema a un adduttore.



Nelle altre partite della giornata da segnalare il successo travolgente del St. Johnstone sul campo del fanalino di coda Inverness: 3-0 e il terzo posto dei Rangers, impegnati domenica ad Aberdeen, ora dista solo 3 punti. Pari tra Hamilton e Ross County (1-1), gli Hearts domano 1-0 Dundee, mentre il Partick Thistle batte il Motherwell con lo stesso risultato.