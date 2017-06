Scottish Premiership: Celtic inarrestabile, Rangers umiliati dagli Hearts

Ci pensa ancora Dedryck Boyata a rendere sempre più leggendario il record di imbattibilità in Scozia del Celtic. Diventano 28 le partite consecutive senza sconfitte (in verità quasi tutte vittorie) della capolista della Premiership: nella 23ª giornata è stato l'attaccante belga di origini congolesi a decidere lo scontro diretto (si fa per dire) con l'Aberdeen, seconda forza potenziale del campionato (avendo una gara da recuperare rispetto ai Rangers). Nel primo tempo gli ospiti hanno retto, poi si sono arresi al colpo di testa del centravanti al 57' su punizione di Sinclair. Boyata aveva già deciso il recupero con il St. Johnstone giocato dieci giorni fa.



Brutta batosta, invece, per i Rangers che scivolano così a -25 dai "cugini": sul campo degli Hearts subiscono una pesantissima umiliazione perdendo 4-1, di Hyndman la rete del momentaneo pari, ma Nowak, la doppietta di Walker e Cowie hanno reso inutile il 2° gol in 2 gare del nuovo acquisto. Nell'altra sfida il St. Johnstone ha battuto 1-0 il Partick Thistle.