Scottish Premiership, Celtic e Aberdeen vincono di misura

Non cambiano le gerarchie in Scottish Premiership dopo la nona giornata: Celtic, Aberdeen e Motherwell rispondono presente, i Rangers avevano già vinto nell'anticipo contro il St. Johnstone. I campioni in carica, meno spumeggianti del solito, salgono a 23 punti grazie al successo di misura casalingo contro il Dundee firmato dall'ex Genoa Ntcham. L'Aberdeen però non molla e rimane a braccetto di Rodgers, stesso risultato ma in trasferta e contro l'Hibernian: il gol di Mackay-Steven vale tre preziosi punti.



Il Kilmarnock espugna 2-0 il campo del Partick, vittoria fondamentale in chiave salvezza, mentre fa rumore il ko interno del Ross County: gli Hearts vincono 2-1 e rimangono a ridosso della zona playoff. Chiude il quadro il 2-1 esterno del Motherwell sul campo dell'Hamilton.