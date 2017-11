Scottish Premiership, Celtic di misura: inizia la fuga

Il Celtic soffre più del previsto ma alla fine strappa i tre punti anche sul campo del Ross County nell'anticipo della quattordicesima giornata della Scottish Premiership. Serve una perfetta punizione di Griffiths al 78' per avere la meglio sulla formazione di Coyle, che mantiene comunque le distanze dalle zone basse della classifica.



Per i campioni in carica, al 64.mo risultato ultie consecutivo in campionato, inizia la prima vera fuga, viste le sconfitte casalinghe di Aberdeen, Rangers e Hibernain.



Clamorosi i tonfi di Dons e Gers, entrambe sconfitte 2-0: ridono Motherwell (doppietta di Moult) e Hamilton (reti di Templeton e Lyon). Zero a zero tra Dundee e Kilmarnock mentre il 2-1 del St. Johnstone all'Hibernian conferma la regola di questa domenica: nessun successo casalingo.



Partite, tabellini e classifiche