Scottish Premiership: al Celtic basta Sinclair, vinto il recupero contro il Partick

Non si arresta la marcia del Celtic in Scottish Premiership: nel recupero della seconda giornata del campionato scozzese (esclusiva di Premium Sport), i Bhoys vincono 1-0 contro il Partick Thistle il match delle polemiche. La partita, infatti, era stata rinviata ad agosto per consentire al Celtic di giocare un'amichevole contro l'Inter (la prima di de Boer sulla panchina dei nerazzurri, che vinsero 2-0) tra le critiche dell'allenatore e dei giocatori del Partick.



Al Celtic Park ai padroni di casa basta un gol di Sinclair al quarto d'ora, ben assistio da Henderson, per consolidare la prima posizione in classifica e incrementare il vantaggio sui Rangers a 14 punti (che hanno pure una gara in più).