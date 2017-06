Scottish Premiership, Aberdeen e Rangers a braccetto. Spettacolare 3-3 tra Hamilton e Hearts

Se il Celtic continua a fare un campionato a sé, alle sue spalle Aberdeen e Rangers non si arrendono. I Dons vincono 3-1 in trasferta contro l'Inverness, passato in vantaggio con Doumbouya ma subito rimontato dalle reti di McLean e Rooney (su rigore) sino al sigillo finale ancora della punta 24enne. Minimo scarto per i Rangers, in casa contro il Dundee basta la rete di Forrester arrivata però solo al 92' su assist di Dodoo.



Nelle altre partite, 2-0 del Motherwell sul Partick Thistle (Moult e McDonald), pirotecnico 4-2 del Ross County a casa del St. Johnstone: ospiti sul 3-0 con McEveley, Routis e Curran, gli uomini di Wright provano a rilanciarsi con Swanson e MacLean ma all'83' Boyce chiude definitivamente i conti.



Spettacolare 3-3 infine nel posticipo tra Hamilton e Hearts. I granata vanno avanti con Walker dopo soli 8 minuti ma Crawford pareggia al 24' e la doppietta di Bingham al 46' e al 68' porta i padroni di casa sul 3-1. Nel finale gli ospiti riescono a pareggiare con Walker su rigore (73') e Paterson (86'). La squadra di Neilson perde terreno dal terzo posto occupato dai Rangers, ora distanti 3 punti.