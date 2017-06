Scottish Premiership, Aberdeen-Dundee FC 3-0: McGinn show

Un assist e due gol. È la notte di Nial McGinn ad Aberdeen: finisce 3-0 la sfida con il Dundee FC e la squadra di McInnes conquista temporaneamente il secondo posto. Di fatto non c'è stata partita nell'anticipo della 22ª giornata: i padroni di casa hanno sbloccato il risultato al 29' con un colpo di testa di Jack su cross dalla sinistra di McGinn, poi lo stesso nordirlandese ha raddoppiato sul finire del primo tempo con un gran gol: controllo e tiro al volo imparabile. Nella ripresa l'Aberdeen ha gestito il vantaggio chiudendo i conti col solito McGinn, stavolta bravo a insaccare di testa su cross di Hayes. L'Aberdeen sale così al secondo posto a quota 40 scavalcando temporaneamente i Rangers Glasgow, in campo a Motherwell in questa giornata.