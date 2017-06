Scottish Premiership, 6/a giornata: Aberdeen corsaro, 3-1 al Dundee. Celtic bloccato in trasferta

La sesta giornata di Scottish Premiership, esclusiva di Premium Sport, non delude gli appassionati. Nel lunch match della domenica l'Aberdeen batte 3-1 il Dundee United in trasferta. Padroni di casa in vantaggio con Holt, poi si scatenano i Dons: i gol Maddison, Stockley e McLean portano al successo la squadra di McInnes, ora quarta in classifica.



Nel pomeriggio, la capolista Celtic viene bloccata sul 2-2 dall'Inverness. I campioni in carica segnano al 17' con Rogic e vengono raggiunti al 28' da King. Sinclair al 34' riporta avanti gli Hoops ma Fisher all'89' gela Brendan Rodgers. Il Celtic così non allunga in classifica restando a +3 su Hearts e St. Johnstone.



Ad aprire il turno quattro partite. I Rangers, dopo il 5-1 subito dal Celtic, non vanno oltre lo 0-0 casalingo contro il Ross County. Il Motherwell supera 4-2 l'Hamilton: il protagonista assoluto del match è Louis Moult, autore di una tripletta nei primi 21' di gioco. Crawford prova a riaprire i giochi ma ancora Moult, dal dischetto, chiude i conti. Utile solo ai fini delle statistiche il gol di Crawford. Kilmarnock-Partick Thistle termina 2-2 mentre il Saint Johnstone batte 1-0 gli Hearts agganciandoli in classifica a quota 10. Decide Graham Cummins al 57'.