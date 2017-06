Scottish Premiership, 5/a giornata: gli Hearts volano, tris all'Hamilton

Dopo il grande spettacolo dell'Old Firm (Celtic a valanga 5-1 sui cugini), i Gers perdono la seconda piazza in favore degli Hearts, che trascinati dalla doppietta di Walker liquidano 3-1 l’Hamilton e infilano il terzo successo di fila.

Dietro i Rangers in classifica c'è il Ross County, che impatta 1-1 al “Global Energy Stadium” con il Motherwell (al sesto gol stagionale di Boyce ha risposto il rigore di Moult per gli Steelmen) e viene raggiunto dal St. Johnstone, vittorioso al “Firhill Stadium” di Glasgow grazie alle reti di Anderson e MacLean. Visto il pareggio per 1-1 dell’Inverness sul campo dell’Aberdeen (Vigurs risponde a McGinn), il Partick Thistle resta così da solo in fondo alla classifica.

Chiude il quadro il terzo 1-1 di giornata, quello del “Dens Park”tra Dundee e Kilmarnock: Dees avanti in avvio con El Bakhtaoui, raggiunti però alla mezz’ora dalla bella rovesciata dell’ex Grosseto e Pistoiese Coulibaly.

I 3 gol più della quinta giornata