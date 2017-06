Scottish Premiership, 4/a giornata: stop Rangers, il Celtic si prende la vetta

Quarto turno della Scottish Premiership che si apre col pareggio del “Rugby Park” tra Kilmarnock e Rangers: il Killie apre le marcature con il grande ex Kris Boyd (138 gol in 235 presenze coi Gers), poi viene rimontato dalla perfetta punizione di Tavernier. Ne approfitta il Celtic, che pur avendo ancora una gara da recuperare vola in vetta alla classifica in virtù del netto 4-1 rifilato all’Aberdeen: in gol Griffiths (con dedica a un giovane tifoso tragicamente scomparso), Forrest, Sinclair e Rogić per gli Hoops, di Rooney il gol del momentaneo pari dei Dons. La prima rete scozzese di Tony Watt, arrivata oltre il 90', regala agli Hearts il terzo posto e un importante successo sul campo del Partick Thistle, che era passato in vantaggio con Paterson (di Lindsay la rete del pareggio). Dopo tre ko di fila arriva il primo successo stagionale per l’Inverness, che si impone 2-1 sul St. Johnstone: Caley Thistle avanti con Draper al 59′, venti minuti dopo pareggia i conti Foster, ma a inizio recupero Meekings risolve una mischia furibonda in area e trafigge Mannus. Prima gioia stagionale anche per l’Hamilton Academical, che al “New Douglas Park” supera col minimo scarto il Ross County grazie alla decisiva rete di Imrie. Termina invece sullo 0-0 l’incontro del “Fir Park” tra Motherwell e Dundee.