Scottish Premiership, 3/a giornata: Il Celtic insegue i Rangers

Finisce in parità la sfida del “Dens Park” tra Dees e Accies che inaugura il terzo turno di Scottish Premiership: apre le marcature il giovane Lyon, al primo gol tra i pro, ma quattro minuti più tardi O’Hara svetta di testa e fissa il punteggio sull’1-1. Secondo successo in fila per il Celtic, che sbanca il campo dell'ex capolista St. Johnstone e la supera in classifica: Griffiths, Sinclair e Forrest chiudono i conti già nel primo tempo, Swanson e MacLean riaprono la gara per i Saints prima del gol del definitivo 2-4 ospite firmato da Christie. Dopo la tripletta della scorsa settimana, il nordirlandese Liam Boyce va ancora a segno con la doppietta che permette al Ross County di liquidare la pratica Kilmarnock. Vittoria sofferta invece per i Rangers, che vanno sotto contro il Motherwell (McDonald), rischiano di capitolare, ma poi conquistano i tre punti a tempo quasi scaduto grazie al gol di Miller, che fa letteralmente impazzire i 49 mila dell'Ibrox Stadium (di Forrester il momentaneo pareggio). Al “Pittodrie Stadium” l’Aberdeen trova la prima vittoria stagionale, la perfetta punizione di McGinn e il gol d’astuzia di Storey permettono ai Dons di imporsi 2-1 sul Partick Thistle, a segno con Erskine. Terza sconfitta in altrettante uscite infine per l’Inverness, che a Edimburgo incassa una cinquina dagli Hearts: mattatori dell’incontro Cowie e Nicholson autori di una doppietta ciascuno, a segno anche Sammon e – per il Caley Thistle – Draper.