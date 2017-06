Scottish Premiership, 2/a giornata: Rangers e St. Johnstone in vetta

Secondo turno di Scottish Premiership che si apre con il colpo esterno dei Rangers in casa del Dundee FC: decisive le reti di Forrester e dell’esperto Miller, mentre per i Dees è andato a segno il neo acquisto O’Hara. La squadra di Warburton è ora in vetta assieme al St. Johnstone, che ha espugnato il “Fir Park” Motherwell in rimonta grazie ai gol di Samson e MacLean dopo l'iniziale vantaggio di Steelmen. La tripletta del nordirlandese Boyce trascina il Ross County alla vittoria sul campo dell’Inverness, cui non bastano i gol di Boden e Draper. Il quarto successo esterno di giornata arriva dal “SuperSeal Stadium” di Hamilton, dove il Kilmarnock si impone 1-2. Longridge sblocca la gara in favore degli Accies, ma tra il 71′ e il 73′ Boyd e l’ex Grosseto e Pistoiese Coulibaly firmano il successo del Killie. Pari senza reti al “Pittodrie Stadium” tra l’Aberdeen e gli Hearts, mentre è rinviata a data da destinarsi la sfida tra Celtic e Partick Thistle, con i biancoverdi che hanno preferito disputare una remunerativa amichevole contro l’Inter a Limerick nell’ambito del torneo estivo ICC. Per la cronaca i nerazzurri hanno vinto 2-0, in gol Eder e Candreva.