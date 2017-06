Scottish Premiership, 1/a giornata: l'Hamilton stoppa i Rangers, Celtic ok

La Scottish Premiership si apre con il pareggio dell'Ibrox tra Rangers e Hamilton Academical, in cui milita l’italiano Massimo Donati. Accies in vantaggio nella prima frazione grazie a un gran sinistro a giro di Crawford, nella ripresa Waghorn firma l’1-1 per la squadra di Glasgow. Successo esterno invece per il Celtic di Brendan Rodgers, che nel posticipo sbanca il “Tynecastle Stadium” di Edimburgo e fa suo il primo scontro diretto della stagione. Dopo il gol biancoverde di Forrest e il pareggio di Walker, gli Hearts cadono per mano del neo acquisto dei Bhoys, Sinclair, che regala ai suoi i primi tre punti stagionali. Non sbaglia al “Firhill Stadium” il Partick Thistle, che liquida 2-0 l’Inverness CT grazie alle reti di Erskine e Amoo. Colpo esterno del Motherwell, che espugna il “Rugby Park” di Kilmarnock: Ainsworth apre le danze con un pregevole pallonetto e Johnson ipoteca i tre punti prima della rete dei padroni di casa a firma di Smith. Netta vittoria per il Dundee FC, che con la doppietta di Loy e la rete di McGowan espugna 3-1 il campo del Ross County. Termina a reti bianche, infine, la sfida del “McDiarmid Park” tra il St. Johnstone e l’Aberdeen.