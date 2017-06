Scottish, Partick-Celtic 0-5: i campioni insaziabili

Il Celtic non molla un centimetro agli avversari: nonostante sia campione di Scozia da tempo, insegue ancora alcuni record tra il quale quello di marcature stagionali. In questo senso, il 5-0 esterno al Partick Thistle nel posticipo della 37.ma giornata di Scottish Premiership dà una grossa mano alla squadra di Rodgers: sono 104 i gol segnati in campionato, solo uno in meno del primato della stagione 2003/04, e manca ancora l'ultimo turno.



Le danze vengono aperte al 17' con il rigore di Griffiths, concesso per fallo di Booth su Roberts, ma poco prima c'era già stato il palo pieno di Izaguirre. Il raddoppio al 26' con Rogic che sfrutta bene l'assist del numero 9: pallone che sbatte due volte sul palo e poi entra. Il rotondo 3-0 del primo tempo è opera di Roberts, gran sinistro da fuori area sotto il sette.



Nel finale, il Celtic arrotonda ulteriormente. McGregor all'82' fa poker mentre due minuti più tardi Roberts trova la doppietta con un gol fotocopia del primo.