Scottish, Neilson lascia gli Hearts per andare in League One

Robbie Neilson lascia gli Hearts nel loro momento migliore e sceglie di provare un'esperienza in Inghilterra. L'ormai ex manager degli Hearts, dopo la bella vittoria sui Rangers che li ha portati al secondo posto (proprio a parimerito dei Saints) di Scottish Premiership, esclusiva Premium Sport, allenerà gli Mk Dons, club di League One (terza serie calcistica inglese).



Gli Hearts, infatti, hanno ufficializzato di aver trovato un accordo economico con la società di Milton Keynes: Neilson sostituirà Karl Robinson, licenziato ad ottobre (e ora già al Charlton) e si porterà dietro il vice Stevie Crawford. Ian Cathro (Newcastle United) sembra il favorito per occupare la panchina del Tynecastle Stadium.