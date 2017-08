Scottish, Motherwell-Rangers 1-2: eroe Dorrans

Società, allenatore e squadra ripetono continuamente che questo deve essere l'anno della definitiva rinascita dei Glasgow Rangers ma la pressione del Celtic campione costringe Caixinha e i suoi (titolare l'ex Cagliari Bruno Alves) a non poter sbagliare mai. Per questo la trasferta di Motherwell poteva essere insidiosa per i Gers e alla fine i tre punti arrivano dalla preziosa quanto insospettabile doppietta di Graham Dorrans.



Il centrocampista arrivato dal Norwich apre le marcature dopo soli quattro minuti su assist di Miller ma il Motherwell pareggia al tramonto del primo tempo con Heneghan. Serve un rigore, calciato dallo stesso Dorrans, per mettere in cascina il 2-1 che pareggia i conti in classifica con il Celtic.