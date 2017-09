Scottish, il Celtic fa poker e trova la vetta solitaria

Dopo il 2-2 dei Rangers, la sesta giornata di Scottish Premiership si ripropone all'insegna del Celtic. I campioni in carica si sbarazzano in casa del Ross County, un 4-0 senza storie: svetta la doppietta di Forrest ma nel tabellino entrano anche Rogic e Dembele. Visto l'1-1 dell'Aberdeen, fermato dal Kilmarnock, il Celtic rimane in vetta solitaria a 16 punti.



Il St. Johnstone non riesce a superare i Rangers perché il Dundee Fc trova una vittoria interna fondamentale per staccarsi dal fondo della classifica: finisce 3-2. Nelle zone alte rallenta anche il Motherwell che non va oltre il 2-2 esterno sul campo dell'Hibernian. Completa il quadro la sconfitta interna dell'Hamilton, gli Hearts ssano 2-1.