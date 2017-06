Scottish, frenata dei Rangers: l'Aberdeen li aggancia al secondo posto

Pareggio interno per 1-1 per i Glasgow Rangers nel pomeriggio della 24esima giornata della Scottish Premiership. La squadra di Mark Warburton conferma il momento negativo e viene raggiunta al secondo posto dall'Aberdeen, che supera 2-0 il Partick e si porta alle spalle dell'irraggiungibile Celtic, capoclassifica con 24 punti di vantaggio e una partita in meno. Vittoria anche per gli Hearts 3-0 sul campo del Motherwell nel lunch match, mentre solo pareggi nelle altre partite: Hamilton-Kilmarnock finisce 1-1, 2-2 invece tra Invernees e Dundee.