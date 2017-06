Scottish FA Cup, Rangers-Morton 2-1: avanti senza allenatore

L'allenatore? Non serve se hai Kenny Miller (e magari se sfidi una squadra di serie B...). I Rangers, appena abbandonati da Warburton che si è ufficialmente dimesso dal suo incarico ma più verosimilmente è stato esonerato dal club, volano ai quarti di Scottish FA Cup battendo 2-1 il Morton in rimonta. Nonostante il caos che regna in società e nonostante Senderos, che qualcuno ricorderà per il suo passato al Milan (14 presenze nel 2008-09).



Il difensore centrale svizzero ne combina di tutti i colori nella sfida di Glasgow, ma alla fine non fa danni, perchè ci pensano i suoi compagni a rimediare alle sue malefatte: il Morton passa in vantaggio al 7' con un gol di Tidser, passano 4 minuti e Miller approfitta di una respinta del portiere su conclusione di McKay per l'1-1, nella ripresa arriva il sorpasso firmato Waghorn. Prima e dopo almeno tre occasioni clamorose sprecate dal Morton, tutte nate da errori incredibili di Senderos ("calamity" secondo i quotidiani on line scozzesi. In attesa del nuovo allenatore (McLeish?) una boccata d'ossigeno per i Gers.