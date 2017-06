Scottish Fa Cup, Celtic-St. Mirren 4-1: biancoverdi in semifinale

Per circa un'ora il piccolo St. Mirren ha cullato il sogno di poter davvero sconfiggere gli invincibili e volare in semifinale di Scottish Fa Cup, ma nella ripresa si è svegliato il Celtic e i ragazzi di Jack Ross sono tornati nel Renfrewshire a testa alta, ma con 4 reti sul groppone.

Il Celtic Glasgow di Brendan Rodgers quest'anno è una macchina praticamente perfetta e nei confini nazionali punta a vincere tutte le competizioni, per questo la grande sorpresa dei quarti di finale di Fa Cup viene dal risultato con cui si è chiuso il primo tempo, che ha visto gli ospiti andare negli spogliatoi avanti 1-0 grazie al gol Davis. Nella ripresa però è arrivata l'attesa scossa dei padroni di casa, 26 vittorie in 27 partite in campionato quest'anno, che nel giro di due minuti hanno ribaltato il risultato e spento i sogni del St. Merrin, travolto dalle reti di Lustig e Sinlclair, dal tris del fenomeno su cui tutte le big d'Europa hanno messo gli occhi Dembele e, in chiusura di gara, dal quarto sigillo di Griffiths.

Poteva essere una di quelle favole che il calcio britannico ogni tanto regala, ma lo strapotere tecnico e fisico del Celtic ha messo la parola fine al libro prima ancora che venisse scritto.