Scottish Cup, Rangers-Motherwell 2-1: Miller doppietta nel finale

Ci ha pensato ancora lui, Kenny Miller, proprio come 5 mesi fa in campionato: Rangers-Motherwell finisce di nuovo 2-1 e a Glasgow festeggiano la qualificazione agli ottavi della Scottish Cup. Ma è stata una faticaccia per la squadra di Warburton, alla prima gara ufficiale (proprio come i suoi avversari) dopo tre settimane di sosta invernale: gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 74' con Moult e a quel punto le cose sembravano essersi messe molto male per i Rangers, che poi hanno ribaltato il risultato con una doppietta di Miller tra l'84' e l'89'. In campionato, ad agosto, l'attaccante segnò il gol partita al 91'.



Nelle altre partite non sono mancate le sorprese: il Dundee FC, ad esempio, è stato eliminato dal St. Mirren che ha vinto 2-0 in trasferta, squadra di Championship, la serie B scozzese. Fattore campo non sfruttato neppure dal Kilmarnock che nello scontro diretto tra squadre di Premiership si è fatto buttare fuori dall'Hamilton (1-0). Tutto facile, invece, per l'Aberdeen (4-0 allo Stranraer), così come per Partick (4-0 al Formartine) e Ross County (6-2 al Dundee United), mentre l'Inverness ha faticato per vincere 2-1 in rimonta sul campo dell'Elgine (League Two, quarta divisione).