Scottish, continua il fuoco incrociato tra Mike Ashley e i Rangers

Mentre la squadra viaggia al secondo posto della Scottish Premiership dietro all'imprendibile Celtic, il Glagsow Rangers si appresta a dare battaglia anche in tribunale. Il nome è sempre il solito, quello di Mike Ashley, non proprio un amicone della tifoseria blu (l'anno scorso aveva provato a chiedere un prestito di dieci milioni di sterline dando alle banche lo stadio Ibrox come garanzia). La Sports Direct, società dell'imprenditore che possiede anche il Newcastle, non ha ancora digerito la rottura del contratto di merchandising da parte del CEO dei Rangers, Dave King.



Il vincolo, sottoscritto dal precedente CEO Charles Green, è stato rotto dal club, che non vuole più la vendita delle magliette nei negozi di Ashley (che detiene ancora l'8.92% dei Rangers). La decisione sarà presa a inizio dicembre, ma Ashley vuole almeno un milione di sterline di riconoscimento.