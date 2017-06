Scottish: colpo Motherwell, Hamilton allo spareggio

A una giornata dalla fine della Scottish Premiership i giochi per il tabellone del gruppo retrocessione sono fatti: importante vittoria del Motherwell che approfitta del pari dell'Hamilton per staccarsi dalla zona calda e lasciare gli Accies allo spareggio (contro una tra Dundee e Falkirk) per restare nella massima serie.



Gli Steelmen vinco 3-1 contro il Kilmarnock (McHugh, Frizzell, Ainsworth e Frear) e salgono a 38 punti, +6 sul penultimo posto. Il Ross County invece batte al 91' l'Hamilton costringendolo allo spareggio visti i cinque punti di distacco dal Dundee Fc (che deve ancora giocare contro l'Inverness, già retrocesso dallo scorso turno).