Scottish: Celtic senza pietà, l'Inverness ci prova

Tempo di playoff e playout nella Scottish Premiership ma il Celtic, campione da tempo, non ha intenzione di lasciare neppure le briciole alle altre cinque della prima parte di classifica. I Bhoys vincono 4-1 contro il St. Johnston e mettono in cascina altri tre punti, gli stessi che mancano per arrivare a quota 100. Al Celtic Park tre gol in cinque minuti: apre Roberts per i padroni di casa, risposta ospite di McLeane e controsorpasso firmato Boyata. La doppietta di Robers e il sigillo di McGregor fanno esultare Rodgers per la trentunesima volta in stagione.



Tre vittorie di cui due esterne nella zona bassa della classifica. L'Inverness ultimo apre una finestrella di speranza battendo 2-1 l'Hamilton di Donati con le reti di McKay e Tansey (nel finale il gol di Redmond). Successi per 1-0 in trasferta per Dundee (contro il Kilmarnock) e Ross County (contro il Motherwell) che mettono un bel solco tra se stessi e le ultime tre.