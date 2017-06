Scottish: Celtic implacabile. Stop Hearts, Rangers secondi

Grande spettacolo nell'anticipo della sedicesima giornata di Scottish Premiership: il Motherwell va vicinissimo a infliggere la prima sconfitta in campionato al Celtic che però rimonta due volte e alla fine vince 4-3 (ottavo successo consecutivo). Grande spettacolo al Fir Park, dove i padroni di casa chiudono il primo sul 2-0 grazie alla doppietta di Moult. La capolista riapre il match in apertura di ripresa con McGregor e poi pareggia con Roberts ma Ainsowrth, appena entrato, prova a regalare un sogno ai propri tifosi segnando il 3-2 che però dura solo un minuto. Armstrong acciuffa il 3-3 e, quando la partita sembra destinata al pari, grande invenzione dal limite di Rogic che lancia il Celtic a +8 dai Rangers (e tre match da recuperare).



I Saints approfittano del pari degli Hearts e tornano secondi. Miller e Hodson mettono la partita al sicuro e neanche il gol di Considine al 97' consente all'Aberdeen di strappare un punto: finisce 2-1. Gli Hearts, invece, pareggiano 2-2 in una partita ricca di emozioni. Alla prima senza Neilson in panchina, subiscono il Ross County che passa con McEveley ma poi ribaltano la situazione con Johnsen e Paterson. Ma all'86' il rigore di Boyce riporta tutto in partià e al 96' Walker sbaglia il rigore che valeva tre punti.



Nelle altre partite, pari tra Hamilton e Partick Thistle (1-1) e successi di Kilmarnock (2-0 sul Dundee FC) e St. Johnstone (3-0 sull'Inverness).