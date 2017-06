Scottish, baby Muirhead stende i Rangers: Hearts al secondo posto

Con un gol per tempo del giovanissimo attaccante Muirhead, classe '96, gli Hearts vincono 2-0 davanti al proprio pubblico lo scontro d'alta classifica con i Rangers e agganciano la squadra di Glasgow al secondo posto in classifica.

Il recupero della decima giornata (le squadre saranno di nuovo una contro l'altra tra soli dieci giorni) è divertente nel primo tempo, con occasioni da una parte e dall'altra fino al 44esimo, quando Muirhead sblocca il match dopo una bella azione di ripartenza.

La ripresa si apre con i Rangers a caccia del pareggio, ma dopo un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo ancora Muirhead è bravo ad arrivare puntuale su un cross rasoterra dalla destra e sigla il 2-0. A questo punto la gara si innervosisce un po' e le occasioni da rete sono sempre meno.

Con questi tre punti i padroni di casa agganciano gli ospiti in classifica a 26 punti, ma sono avanti per la differenza reti: la capolista Celtic (che ha due partite in meno) è distante 8 punti.