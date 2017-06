Scottish, Aberdeen-Rangers 0-3: doppio Miller

Quarto risultato utile consecutivo per Pedro Caixinha che, dal suo arrivo sulla panchina dei Rangers, ha conquistato 8 punti su 12 pur non riuscendo ad avvicinarsi all'Aberdeen. Certo, la sconfitta interna dei Dons è di quelle che fanno rumore: secco tre a zero al Pittodrie Stadium, tris firmato Miller (doppietta) e Dodoo maturato in quattro minuti, tra il 79' e l'83'.



Ma la classifica recita ancora Aberdeen 64 e Rangers 55 che, se non altro, rispondono al 3-0 del St Johnston mantenedo i sei punti di vantaggio sul quarto posto.