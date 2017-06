Scottish: Aberdeen corsaro, i Rangers a distanza di sicurezza

Va avanti a colpi di vittorie il duello per il secondo posto della Scottish Premiership. Alle spalle del Celtic ormai campione e ancora imbattuto, la sfida per la seconda piazza si infiamma e vede l'Aberdeen mantenere il vantaggio di nove punti (ma manca ancora uno scontro diretto) sui rivali diretti dei Rangers, che hanno fatto il loro dovere vincendo 2-0 in casa contro il Partick Thistle sesto in classifica (ancora in gol Miller, eroe della vittoria sull'Aberdeen di settimana scorsa con una doppietta in due minuti).

Successo in trasferta invece per la seconda in classifica, che espugna il difficile campo del St. Johnstone quarta forza del campionato con un 2-1 che è una dimostrazione di forza (decisivo l'autogol di Scobbie). Nelle altre gare della 33esima giornata largo successo per 4-2 del Motherwell, che rilancia le proprie speranze di salvezza rifilando un poker all'Inverness Caledonian Thistle fanalino di coda, e vittoria in trasferta dell'Hamilton 2-0 sul campo del Dundee.