Scottish: Aberdeen con il fiatone, poker Hearts

Il culmine della ventottesima giornata di Scottish Premiership si avrà solo domenica con l'Old Firm (diretta tv su Premium Sport 2 alle 17) ma intanto l'Aberdeen fa il suo dovere battendo in casa il Motherwell anche se con il fiatone. Non che il primato di Rodgers e il terzo posto dei Gers sia in discussione ma la squadra di McInnes prende tre punti importanti per il morale grazie al gol di McGinn al 92'.



Tutto facile, vince, per gli Heart of Midlothian che vincono 4-0 (Djoum, Goncalves, Walker e Martin) contro l'Hamilton e cercano di bussare alla porta del Glasgow Rangers che ora sono a cinque punti di distanza. Vittoria casalinga anche per il St. Johnstone (2-0 sul Dundee FC) mentre l'Inverness acciuffa il pareggio nel finale contro il Partick Thistle (1-1). Unica vittoria esterna quella del Kilmarnock, 2-1 sul campo del Ross County.