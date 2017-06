Rangers, Warburton via. Esonerato o si è dimesso?

Un punto nelle ultime due partite, i contatti con il Nottingham Forest e Mark Warburton ha perso la panchina dei Rangers. "Il club annuncia di aver accettato le dimissioni dello staff tecnico...", è l'incipit del comunicato stampa. Ma l'allenatore, contattato dalla Bbc, ha negato di aver lasciato la squadra a due giorni dalla sfida di coppa con il Morton per volontà propria.



È giallo, dunque, in casa Rangers, o più verosimilmente, è un esonero mascherato. Dopo la terribile sconfitta con gli Hearts (4-1) e l'1-1 deludente con il Ross County, la squadra è scivolata al terzo posto in classifica, ormai lontanissima dal Celtic: le voci su un possibile arrivo di Warburton al Nottingham Forest hanno infastidito il club che ha preso la palla al balzo per il divorzio. Le dimissioni consentono alla società di risparmiare 700 mila sterline: nel comunicato si annuncia infatti che il club ha accettato di concedere una buonuscita allo staff "nonostante gravi sulle finanze" ma secondo la stampa britannica la penale in caso di esonero sarebbe stata pari a 1 milione e 200 mila sterline, non il mezzo milione concesso a Warburton e ai suoi collaboratori.

DE BOER: "SE MI CONTATTASSERO..."

Che sia esonero o dimissioni, i Rangers sono ora senza tecnico. Tra i nomi per la successione di Warburton c'è anche quello di Frank de Boer, fermo dall'esonero di novembre all'Inter. "Avevo deciso di prendermi un pausa, vorrei reiniziare in estate. Ma se mi arrivasse una chiamata dai Rangers, starei ad ascoltare quello che hanno da dirmi" ha detto l'olandese, che nel 2004 giocò 15 partite con la maglia dei Gers.