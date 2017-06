Rangers, Kranjcar: "Voglio tornare a maggio"

Maggio non è ancora vicinissimo ma è molto meno distante di ottobre. Niko Kranjcar non vede l'ora: "Spero di fare un allenamento completo con la squadra per maggio anche se il vero obiettivo è tornare al top della forma nella prossima stagione".



Il centrocampista croato dei Rangers si era rotto il legamento crociato a ottobre e ha parlato di questi mesi di riposo forzato: "Un incubo, anche perché questo è l'infortunio più pesante che avessi mai subìto".



Kranjcar continua: "Il recupero è una lunga e solitaria via, ci sono alti e bassi. Spesso ti viene voglia di mollare ma poi c'è quella vocina nella tua testa che ti dice di continuare nella riabilitazione. Ringrazio la mia famiglia per il sostegno".