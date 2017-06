Rangers, Hyndman c'è: lo seguivano anche Milan e Dortmund

La faccia da bambino e le zero presenze in Premier League tradiscono Emerson Hyndman. Ma il nuovo acquisto dei Rangers ha il futuro dalla sua parte: lo dice Peter Grant, storica bandiera del Celtic che ha visto crescere il centrocampista ora 20enne al Fulham e che assicura: "Avrebbe fatto comodo anche al Celtic". E lo dice la storia del mercato recente: perché sul texano dal passaporto portoghese avevano messo gli occhi anche Milan e Borussia Dortmund. Alla fine la scorsa estate lo prese il Bournemouth, dove però non ha mai trovato spazio in Premier League: ai Rangers avrà l'occasione per rilanciarsi.