Rangers, Caixinha è il nuovo allenatore

Pedro Caixinha, ex-tecnico dell'Al-Gharafa Sports Club (Qatar), è il nuovo allenatore dei Glasgow Rangers. Poco più di un mese dopo l'esonero di Mark Warburton, periodo nel quale Graeme Murty ha assunto l'incarico ad interim (e lo farà anche nell'Old Firm contro il Celtic), i Gers hanno sciolto le riserve annunciando il tecnico portoghese, che ha firmato un contratto di tre anni.



"E' un grande onore per me arrivare in un club che ha una grande storia e tradizione e sono orgoglioso di seguire le orme di leggendari manager come Walter Smith, Graeme Souness e Jock Wallace - le parole di Caixinha al sito ufficiale dei Gers -. I Rangers sono conosciuti in tutto il mondo e non vedo l'ora di incontrare la squadra e lo staff. So che abbiamo un sacco di duro lavoro davanti e assicuro a tutti i nostri fan che farò tutto il possibile per tornare vincenti".