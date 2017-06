Rangers, biennale per Bruno Alves

Primo acquisto dei Rangers per la prossima stagione: Bruno Alves ha firmato un biennale con la squadra di Caixinha a lascia dunque la serie A per la Scottish Premiership dopo una sola stagione con la maglia del Cagliari. Il 35enne portoghese ha spiegato così la scelta: "Conosco Caixinha. Sono stato convinto dal progetto, quello che il tecnico ha in mente per il futuro. E’ il tipo di persona che può dare tanto a una squadra e fare la differenza, credo che Caixinha abbia la giusta mentalità per riportare il club al successo".



Anche il Cagliari ha voluto salutare Bruno Alves: "Arrivato in Sardegna l’estate scorsa con il titolo di Campione d’Europa conquistato con la Nazionale portoghese, Alves si è messo subito con grande umiltà a disposizione dei compagni e dell’allenatore. Alla squadra ha dato esperienza, fisicità e carisma, trasmettendo al gruppo agonismo e voglia di vincere. Un esempio per i giovani, in campo e fuori. 36 presenze e 1 gol, un contributo importante nel raggiungimento di una salvezza tranquilla. Il Club ringrazia Alves per quanto fatto al Cagliari e gli augura ora le più grandi soddisfazioni per il continuo della sua carriera. Boa sorte, Bruno!".

A GREAT FIRST SIGNING: Pedro Caixinha is thrilled that Bruno Alves has agreed to sign a two-year deal with Rangers https://t.co/htwdmW9XiU pic.twitter.com/h1qf204oe7 — Rangers FC (@RangersFC) 31 maggio 2017