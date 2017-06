Rangers, Barton verso l'addio

Gli appassionati della Scottish Premiership (esclusiva di Premium Sport) e i tifosi dei Rangers presto non sentiranno più parlare di Joey Barton. Il centrocampista inglese sta infatti per rescindere il proprio contratto - in scadenza 31 maggio 2018 - con il club di Glasgow. Un epilogo scontato specialmente dopo i problemi scaturiti dalla rissa dell'ex capitano del Manchester City con il compagno Andy Halliday al termine dell'Old Firm dello scorso 10 settembre, perso 5-1 contro il Celtic.



L'allenatore Mark Warburton lo aveva punito mettendolo fuori rosa, prima di reintegrarlo, settimana scorsa, permettendogli di allenarsi con la selezione Under 20 del club. Nella giornata di oggi però il centrocampista classe '82 ha lasciato il centro sportivo di Auchenhowie accusando problemi di stress. Come anticipato, si va verso una risoluzione del contratto con una buonuscita importante in favore del giocatore. Dopo quattro mesi finisce dunque l'avventura di Burton a Ibrox: Aston Villa e Burnley sono pronte a riaccoglierlo in Inghilterra.