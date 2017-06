Rangers, Barton scatena la furia dei tifosi

Quattro mesi, dieci presenze e poi la fuga: non si può dire che l'esperienza di Joey Barton ai Glasgow Rangers sia stata particolarmente positiva. Il 19 luglio 2016 l'esordio, il 10 novembre la risoluzione di contratto e il ritorno all'ex squadra, il Burnley. Una cosa che i tifosi dell'Ibrox non hanno ancora mandato giù tanto, come dimostrato su Twitter. Il centrocampista inglese ha pubblicato una foto di un trofeo vinto a golf quando giocava ai Rangers e sono partite le reazioni: "Hai conquistato solo quello", "Ti sei goduto i nostri soldi eh?" e così via.

Thanks to @CallawayNickMc and the guys @CallawayGolfEU for my custom made wedge for winning Ibrox golf day. Lovely trophy pic.twitter.com/lsbOC9uBLw — Joseph Barton (@Joey7Barton) 25 gennaio 2017