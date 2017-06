Rangers, arrestato Kenny Miller dopo l'Old Firm

A distanza di quasi di due settimane dal 5-1 subito nell'Old Firm contro il Celtic, il nome di Kenny Miller torna al centro della cronaca scozzese sempre in relazione a quella sconfitta da incubo. Secondo il quotidiano Daily Record, infatti, l'attaccante dei Rangers, nel post partita del derby di Glasgow, nella giornata di ieri è stato arrestato per aver partecipato a una rissa poche ore dopo dalla fine del derby di Glasgow. A inchiodarlo, le telecamere a circuito chiuso del ristorante "Da Luciano", dove Miller aveva cenato insieme alla moglie Laura.



A scatenare la rissa, sarebbero stati gli insulti di un'altra donna - molto ubriaca - proprio nei confronti della signora Miller, per via del pesante passivo subito nel match. Non è finita: dopo aver lasciato il ristorante, la coppia sarebbe stata aggredita dalla stessa donna, rea di aver colpito la moglie del calciatore dei Rangers con uno schiaffo, causandole tra l'altro un occhio nero. A quel punto, da quello che riferiscono i testimoni, Miller non si sarebbe più riuscito a trattenere. Il risultato è l'apertura di un'inchiesta nei suoi confronti, per quanto accaduto, con l'accusa di aggressione.