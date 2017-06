Rangers, allenatore cercasi: Caixinha in pole

Il 10 marzo sarà passato un mese dallo strano divorzio da Mark Warburton e i Rangers sono ancora alla ricerca di un nuovo allenatore. Si è parlato anche di Frank de Boer ma al momento la squadra è ancora in mano a interim da Graeme Murty.



Per questo in Scozia si cerca di capire chi occuperà la panchina dei Gers: al momento è favorito Pedro Caixinha, ex-tecnico del Santos Laguna e attualmente in Qatar al Al-Gharafa Sports Club. Ma - come raccontato da lui stesso - è stato contattato pure Gary Rowett (ex Birmingham), segnale che Murty non ha la fiducia della società sino al termine della stagione: come finirà?