Partick Thistle, pizza gratis per Sammon ad ogni gol segnato

Nel caso di Conor Sammon, si può parlare di attaccante con la fame di gol: il Partick Thistle, infatti, ha siglato un accordo con la catena "Pizza Expresse" che prevede una pizza in regalo all'attaccante ogni volta che segna un gol in casa. Sammon è andato in rete contro il Dundee (che poi ha rimontato vincendo per 2-1, da qui la faccia non proprio allegra della punta a fine gara) e infatti ha ricevuto la sua prima pizza.

Conor Sammon received his FREE pizza from @PizzaExpress after full time on Saturday.



Thistle season ticket holders can enjoy 25% off their meal when they produce their season card in Pizza Express Byres Road. pic.twitter.com/dHi51SP7JR