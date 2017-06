Old Firm, Rangers costretto a pagare i danni dei tifosi

E' proprio vero che l'Old Firm non finisce mai, e non stiamo parlando delle sfide sul campo (entrambe vinte dal Celtic). La prima partita di settembre, infatti, portava strascichi risolti solo ora: i tifosi dei Rangers, ripresi dalle telecamere interne, avevano rovinato i bagni del Celtic Park spaccando sanitari, scardinando porte e bucando il soffitto in cartongesso.



I Gers avevano promesso di risolvere presto la questione del risarcimento ma, anche dopo la sfida dell'Ibrox Park, non si erano accordati con il Celtic che quindi ha deciso di fare di testa propria. Tra i due club è in vigore un accordo secondo il quale la squadra che viene ospitata cede il ricavato dei biglietti venduti nel settore ospiti al club ospitante. Ebbene, il Celtic ha scelto di tenere 40.000 sterline delle 340.000 totali per riparare le toilette: una prova di forza...