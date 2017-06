McEnroe: "I Rangers sono l'unica squadra scozzese che conosco"

Forse non tutti sanno che... Chi vuole dare uno spunto alla Settimana Enigmistica per completare la celebre rubrica può segnalare alla redazione che Andy Murray, numero uno del tennis mondiale, è tifoso degli Hibernians, antico club di Edimburgo nato nel 1875 che vanta appena 4 titoli scozzesi, l'ultimo vinto nel 1952. A sentire John McEnroe, però, forse non tutti sanno che in Scozia c'è una squadra di calcio chiamata Celtic, che oltre ad aver appena conquistato il Triplete nazionale da imbattuta (Campionato, FA Cup e Coppa di Lega) e ad aver vinto 48 volte il campionato, qualche anno fa (esattamente 50, nel 1967) vinse pure la Coppa dei Campioni. Ma forse John McEnroe è uno dei pochissimi a non conoscere i leggendari Bhoys. "L'unica squadra scozzese di cui abbia mai sentito parlare sono i Glasgow Rangers", ha detto, rispondendo a una domanda sugli Hibernians. Eppure il Celtic qualcosa l'ha fatto per farsi conoscere e apprezzare in tutta Europa, giocando spesso (recentemente) anche la Champions.