Lancia hamburger al cavallo della polizia, tifoso Celtic in manette

L'iniziale gemellaggio tra le tifoserie di Manchester City e Celtic, cominciato nel primo pomeriggio del giorno della sfida di Champions League, è presto degenerato, complice i fiumi di alcool versati nella città inglese.



Scontri e incidenti vicino allo stadio e anche petardi fatti scoppiare all'interno di un tram: il bilancio finale parla di 14 arresti, tra cui uno per un episodio più curioso che violento. Come segnalato dall'account Twitter della polizia di Manchester, infatti, un supporter scozzese è finito in manette per aver lanciato un hamburger a un cavallo delle forze dell'ordine e per aver successivamente scalciato la camionetta.



Nel flusso di tweet, la polizia ha specificato che il cavallo sta bene anche se qualche buontempone ha pure chiesto come stesse l'hamburger...

Police horse 'Lancaster' is in a stable position after burger thrown at it by Celtic fan! — GMP City Centre (@GMPCityCentre) 6 dicembre 2016