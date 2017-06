Il Real perde, esulta anche il Celtic: primato mantenuto

Con la prima sconfitta stagionale in campionato contro il Siviglia, il Real Madrid ha fermato a 40 la striscia di partite consecutive senza perdere. Lo stop in Liga fa felice anche il Celtic che, con 62 partite di fila senza sconfitte tra il 1915 e il 1917, rimane in testa a questa singolare classifica.



Sul podio delle squadre con la striscia di imbattibilità più lunga, anche il club belga del Royale Union Saint-Gilloise a cavallo tra il 1933 e il 1935 riuscì ad inanellare 60 partite senza ko. Il Benfica di Eusebio si fermò invece a 48 tra il 1963 e il 1965.



E le italiane? In classifica ci sono Juventus (43, annata 2011-12) e Milan (42, nel 1991-92) ma vengono dopo la Dinamo Zagabria con 45 nel 2014-15. L'Ajax 1995-96 si mette a fianco del Milan, il mitico Nottingham Forest del 1978, invece, si appaia al Real di Zidane.