Hearts, ufficiale: Cathro è il nuovo allenatore

Dopo l'inaspettato addio di Robbie Nielson, passato agli MK Dons nel bel mezzo della stagione, l'Heart of Midlothian - club della Scottish Premiership (esclusiva di Premium Sport) - ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore. Sulla panchina dei Maroons si siederà Ian Cathro. Nonostante abbia solo 30 anni, il tecnico scozzese vanta già esperienze importanti: dal 2008 al 2012 ha guidato l'academy del Dundee United, prima di trasferirsi all'estero svolgendo il ruolo di assistente negli staff di Rio Ave, Valencia e Newcastle United.



A Edimburgo insieme a lui, ci sarà Austin MacPhee, reduce dall'entusiasmante avventura con l'Irlanda del Nord come aiutante di Martin O'Neill. MacPhee è diventato popolare in patria per il fatto di essere stato l'unico scozzese protagonista a EURO 2016. Cathro e il suo vice dovranno lottare con i Rangers fino a fine campioanato per provare a ottenere il secondo posto. Difficile, invece, parlare di lotta per il titolo, visto che la capolista Celtic è molto lontana dalle inseguitrici.