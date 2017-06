Hearts, Juanma in Giappone al V-Varen Nagasaki

Appena dici Oriente, nel calciomercato odierno, pensi alla Cina. E invece Juanma ha fatto un'altra scelta, scegliendo il campionato giapponese. La punta spagnola dell'Hearts, in questo inizio di stagione in prestito al Murcia, si è accordato con il V-Varen Nagasaki.



Juanma, 27 anni da compiere, era stato decisivo la scorsa stagione diventato capocannoniere degli Hearts con 12 gol in 33 partite ma poi era stato ceduto in Spagna perché considerato un lusso per la squadra scozzese.



Questo può considerarsi un altro pezzettino di rivoluzione del nuovo tecnico Ian Cathro, che da quando si è seduto sulla panchina degli Hearts ha già tesserato Aaron Hughes e Lennard Sowah.