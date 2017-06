Hearts, Cathro insegna calcio ai tifosi a pagamento

Si dice che l'Italia è un popolo di allenatori ma, a quanto pare, anche in Scozia non scherzano. Tanto che l'Heart of Midlothian (attualmente quinto in classifica nella Scottish Premiership) ha pensato bene di guadagnarci qualcosa sopra: organizza corsi di tattica e gestione della squadra in compagnia di Ian Cathro e del suo vice MacPhee per 15 sterline (circa 18 euro) a persona.



I tifosi degli Hearts potranno quindi capirne di più sul lavoro di allenatore ma anche delle scelte settimanali di Cathro: sarà possibile vedere da vicino gli allenamenti della squadra e l'avvicinamento a un match sotto il profilo tattico e verrà regalato anche un filmato che illustra come mascherare le carenze del proprio team ma anche come annullare i punti di forza degli avversari. Infine, ci sarà una sessione di domande-risposte tra allenatori e partecipanti. Niente paura, il rinfresco è incluso nel prezzo.