Hamilton, preso Tomas: primo acquisto dopo 8 anni!

Potrà sembrare incredibile, ma c'è un club di prima divisione che per 8 anni (!) non ha mai acquistato un calciatore. Mai. È l'Hamilton Academical Football Club, società storica fondata nel 1874 e attualmente nella Scottish Premier League dove sono rimasti grazie alla vittoria nel playout contro il Dundee United nella scorsa stagione. Quando hanno annunciato l'arrivo di Xavier Tomas, difensore centrale francese classe 1986, hanno specificato di aver dovuto pagare il Losanna per il cartellino del calciatore. Non accadeva dal 2009.



L'ultimo acquisto dell'Hamilton era stato Tomas Cerny, portiere arrivato dal Sigma Olomuc. Da quel momento in poi solo promozioni dal vivaio, prestiti e parametri zero: una politica al risparmio che portò alla retrocessione nel 2011, ma anche al meraviglioso ritorno nella Serie A scozzese tre anni dopo grazie alla vittoria ai rigori contro l'Hibernian. "Non sapevo che il club ha dovuto pagare per il mio cartellino - ha detto Tomas - Ma non ho paura. Del resto non credo abbiano speso 50 milioni di sterline...".