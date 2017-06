Gordon e Rodgers sono ottimisti: "Non siamo inferiori ai top club"

Craig Gordon è uno di poche parole. Di solito preferisce far parlare i fatti. Come mercoledì sera. A Celtic Park l'ex-portiere del Sunderland ha più volte negato la gioia del gol al devastante trio d'attacco del Barcellona. Non sono serviti i suoi miracoli però ad evitare una sconfitta in casa per 2-0 e l'eliminazione dalla Champions League della compagine scozzese. The Bhoys sono ancora in lizza per un posto in Europa League, seppur le loro speranze siano appese a un lumicino. Gli uomini di capitan Brown dovrebbero infatti vincere al Borussia Park con almeno due gol di scarto. Difficile, se non impossibile.



Gordon ha voluto sottolineare comunque gli aspetti positivi del match. "La nostra prestazione è stata abbastanza buona. Possiamo competere a questo livello. Non ho visto nessuna formazione in questo girone a cui possiamo ritenerci inferiori. Se continueremo su questa strada, la prossima stagione potremo fare sicuramente meglio." Il portiere nato ad Edimburgo ha ricevuto le lodi anche da parte del tecnico Brendan Rodgers.



L'ex-manager del Liverpool ha poi aggiunto: "Abbiamo fatto un enorme sforzo in estate per qualificarci ai gironi, questa esperienza avrà in futuro un valore inestimabile, soprattutto per i molti giovani di questa squadra. Abbiamo sfidato tre dei migliori club d'Europa e abbiamo fatto progressi di partita in partita. Ora dobbiamo continuare così e cercare di crescere dentro e fuori dal campo. Questa è la nostra ambizione".